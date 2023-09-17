خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض سعر طن الذرة البيضاء لأكثر من 400 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض أسعار طن الذرة البيضاء بما قارب على 400 جنيه دفعه واحدة، حيث سيأتي ذلك الانخفاض بعوائد كبرى إيجابية على أسعار الأعلاف الخاصة بالمواشي والدواجن على حد السواء.

نور الدين: انخفاض أسعار الذرة البيضاء سببه زيادة المزروع

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الانخفاض في أسعار الذرة البيضاء يرتبط في البداية بكثرة المنزرع منه وكذا زيادة الإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة من المواني المصرية، مشيرًا إلى أنّ أسعار الأعلاف والخامات التي تداخل في إطعام المواشي بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ في الأسواق المصرية.

وأضاف «نور الدين» لـ«الوطن»، أنّ سعر الطن من الذرة البيضاء سجّل حاليًا 12759 ألف جنيه، بحسب أسعار بوابة مجلس الوزراء الرسمية، وذلك بعد أن تجاوز حد الـ20 ألف جنيه كسعر الطن الواحد، خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف وزيادة الإفراجات الجمركية تم بالتعاون بين وزارتي الزراعة والمالية والجمارك لرفع نسب الإفراجات الجمركية ومدخلات الأعلاف تيسيرا على المواطنين.

نورالدين: الدولة دائما ما تطلق مبادرات مختلفة تيسيرا على المواطنين

وأكد أنّ الدولة دائمًا تأخذ على عاتقها إطلاق مبادرات مختلفة من أجل التيسير على المواطنين، وكذا صغار المربين، منوها إلى أن أسعار المنتجات في الأسواق حاليا بدأت في الاستجابة بالنزول السعري، كما أن المنتجات الزراعية كذلك بدأت في الانخفاض هي الأخرى.

وأكد أنّ ما يتبقى حاليا يمثل تفعيل الدور الرقابي على الأسواق المصرية كافة بشكل أكبر مما هي عليه الآن وفي كل المنتجات المطروحه بالأسواق، ذلك من أجل القضاء على الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها عدد من التجار.