سعر طن الذرة البيضاء اليوم السبت 30-9-2023.. انخفاض جديد

شهد سعر طن الذرة البيضاء، استقرارًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت 30-9-2023، إذ نشرت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء، سعر طن الذرة البيضاء اليوم، معلنة أن استقر عند 12739 جنيهًا للطن الواحد.

انخفاض جديد بعد أيام من الانخفاض الأخير

قبل أيام، أعلنت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض أسعار طن الذرة البيضاء بما قارب الـ400 جنيه دفعه واحدة، إذ سيأتي ذلك الانخفاض بعوائد كبرى إيجابية على أسعار الأعلاف الخاصة بالمواشي والدواجن على حد السواء.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الانخفاض في أسعار الذرة البيضاء يرتبط بالبداية بكثرة المنزرع منه، مع زيادة الإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة من الموانئ، مشيرًا إلى أنّ أسعار الأعلاف والخامات تداخل في إطعام المواشي، وهي الأخرى بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ.

وأضاف «نور الدين» لـ«الوطن»، أنّ سعر الطن من الذرة البيضاء سجّل حاليًا 12739 جنيه، بحسب أسعار بوابة مجلس الوزراء الرسمية، بعد أن تجاوز حد الـ20 ألف جنيه في الطن الواحد، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف وزيادة الإفراجات الجمركية تم بالتعاون بين وزارتي الزراعة والمالية والجمارك لرفع نسب الإفراجات الجمركية ومدخلات الأعلاف تيسيرا على المواطنين.