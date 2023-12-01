تطورات جديدة في أزمة شيكابالا والقيد.. عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجآت | عاجل

طلبت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تقسيط الغرامة الموقعة على قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا لصالح فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، والبالغة 1.5 مليون دولار، من أجل السعي لحل أزمة النادي الحالية والمتعلقة بإيقاف القيد.

وأوضح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية خلال الساعات الماضية آخر التطورات الخاصة بأزمة منع الزمالك من القيد بسبب المديونيات المستحقة على النادي، قائلا: «نبحث أولا عن حل أزمة سبورتنج لشبونة، ويتم التفاوض حاليًا مع الجانب البرتغالي من أجل تقسيط الغرامة الموقعة على الزمالك».

وأضاف عضو إدارة القلعة البيضاء: «أطمئن جماهير النادي بأن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على حل أزمة القيد، وأن هناك أولوية للملفات، وبعد حل أزمة سبورتنج لشبونة سيتم النظر في القضايا الأخرى، والغرامات الموقعة على الزمالك».

وتابع عمرو أدهم في تصريحاته: «أولوية مجلس الإدارة في الوقت الحالي هي حل الأزمة، والتفاوض مع الجانب البرتغالي، وبعدها سيتم النظر في باقي القضايا».

يذكر أن هناك غرامات أيضًا موقعة على الزمالك، وهي الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج، لاعب النادي السابق، البالغة 270 ألف دولار، وحق الرعاية المستحق لنادي وادي دجلة، في صفقة انتقال السنغالي إبراهيما نداي، البالغ قيمتها 7500 دولار، وحق الرعاية المستحق لنادي «ليون 36» النيجيري، في صفقة انتقال سامسون أكينولا، البالغ 11.8 ألف دولار.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء في إطار استعداداته لمواجهة سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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