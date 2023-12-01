«حتى لو البيت مقفول».. تعرف على أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

يتسائل عدد كبير من أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والوحدات السكنية، من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بأنواعها، عن سبب خفض قيمة رصيد شحن العداد، رغم أن الوحدة أو المحل مغلق، ولا يوجد به استهلاك.

آلية الخصم التلقائي

من جهته، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إنه حال عدم الاستهلاك، ويكون الوحدة السكنية أو المحل أو المنشأة «مغلق»، يخصم العداد في نهاية كل شهر تلقائيا، فيما يعرف بالمقروء «صفر»، وقيمته 9 جنيهات شهريا حال عدم الاستهلاك.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن تنفيذ شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات لخطة الوزارة، في التوسع لتركيب العدادات مسبوقة الدفع بالوحدات السكنية والمنشآت التجارية والصناعية، لافتا إلى المميزات التي تتمتع بها العدادات مسبقة الدفع، التي يجري شحنها عبر الكروت، كالتالي:

ـ الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة.

ـ عودة الثقة المتبادلة بين المواطنين وشركات التوزيع، نتيجة انعدام الشكوى من دقة أداء الكشافين والمحصلين.

ـ وضع حد للمشكلات بين المالك والمستأجر.

ـ قدرة العداد على حساب الطاقة بنظام الشرائح.

ـ العداد يظهر على شاشته القيمة المالية للشحن بالجنيه، ومقابلها بالكيلووات، وكذلك بالفترة الزمنية المتوقعة للاستهلاك، ما يزيد من دواعي الأمان والثقة لدى المشترك تجاه حسابات الطاقة لدى عداد الكهرباء.

ـ العداد يمكنه حساب إجمالي الطاقة المستهلكة من تاريخ تركيبه، وكذلك حساب الشهر الحالي، و12 شهرا سابقا كل شهر على حدة، وذلك لإمكانية حساب الفقد في الطاقة خلال شهر معين، بتجميع إجمالي الطاقات المستهلكة لدى كل المشتركين وطرحها من عداد التجميع.

مراقبة الاستهلاك وترشيده

ـ العداد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده «قيمة وكمية».

ـ لا يجري فصل التيار ما بين الساعة الخامسة مساء والساعة العاشرة صباحا، ولا يجري فصله في أيام الجمع والعطلات الرسمية.