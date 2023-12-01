بطريقة برايل.. المكفوفون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بفرانكفورت

قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في فرانكفورت، إن عملية تصويت الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تسير بانسيابية وسهولة.

وأضاف «غيث»، أن الدولة المصرية والقنصلية المصرية تقدم كل التسهيلات وتذلل كل العوائق والتحديات أمام الناخبين المصريين بالخارج، ومنها توفير عملية التصويت بطريقة برايل للمكفوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو تسهيل إجراءات الاقتراع من خلال توقيع الناخب على الورقة ثم التأكد من شخصيته بإبراز الهوية الوطنية المصرية أو جواز السفر، ثم توجهه إلى صندوق الاقتراع لوضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص لذلك.

وأشار إلى تواجد عدد كبير من رؤساء الجالية المصرية في ألمانيا ورؤساء المنظمات التعاونية بين مصر وألمانيا أمام القنصلية المصرية بفرانكفورت والذين أبدوا تحمسهم الكبير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

ويضيف: «تحدثت مع عدد من المواطنين المصريين ومن بينهم رئيس الجالية المصرية في مدينة فرانكفورت والذي أكد على أهمية إبراز القومية الوطنية للمصريين من خلال مشاركتهم بفعالية في الانتخابات الرئاسية المصرية وتقديم كل الدعم لعمية الاقتراع».

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، كلًا من: «المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز السلم».