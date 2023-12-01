استعدادات «مستقبل وطن» لتنظيم أضخم مؤتمر تحت سفح الأهرامات لدعم السيسي (صور)

يستعد حزب مستقبل وطن إلى انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد، اليوم، في منطقة الصوت والضوء عند سفح أهرامات الجيزة، إذ يعد هذا المؤتمر من أكبر الفعاليات التي نظمها حزب مستقبل وطن في مختلف محافظات الجمهورية؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

مؤتمرات مستقبل وطن

ويواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة في مختلف محافظات الجمهورية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتواصل مع الأهالي في القرى والنجوع والمدن المختلفة.

وضمن سلسلة المؤتمرات التي عقدها الحزب، ينظم «مستقبل وطن» مؤتمرين جماهيريين اليوم، بالتزامن مع بدء التصويت على الانتخابات المصرية 2024 للمصريين في الخارج؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وينظم حزب مستقبل وطن المؤتمرين الجماهيريين في منطقة الصوت والضوء بالجيزة، وكذلك في قاعة مركز الثقافة بمدينة موط بالداخلة الوادي الجديد؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وشهدت مؤتمرات حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، حضورا بالآلاف من قبل المواطنين في مختلف المحافظات.