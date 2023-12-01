«حماة الوطن» بسوهاج ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة، بحضور قيادات الحزب وعددًا من النواب، والآلاف من أبناء المحافظة.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، المشروعات القومية التي تم تنفيذها بمصر، على مدار ر9 سنوات، وهي خير شاهد على الجهود العظيمة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.