«بلدنا تستحق».. «أحمد» مصري مقيم بالكويت يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

إقبال كبير تشهده الانتخابات الرئاسية 2024 من قبل المصريين في الكويت، إذ حرص الكثيرون على الذهاب إلى اللجان الانتخابية التي تم توفيرها بصالة 4 بأرض المعارض للإداء بصوتهم، كان منهم المهندس أحمد كمال.

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حرص المهندس «أحمد» مصري مقيم في الخارج بدولة الكويت على أن يتواجد داخل أرض المعارض التي يتم فيها الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوت: «إحنا هنا السنة دي بننتخب في أرض المعارض في دولة الكويت صالة 4 وهي مفتوحة للمصريين»، بحسب ما رواه في حديثه لـ«الوطن».

الانتخابات الرئاسية 2024

«كل الناس بتتعاون وشغوفه أنها تدلي أصواتها وتحيا مصر».. بهذه الكلمات عبر صاحب الـ53 عاما عن حرص المصريين المقيمين في دولة الكويت على الانتخابات الرئاسية، إذ علامات السعادة والفخر كانت تسيطر على الجميع.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تختلف الإجراءات الانتخابية هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ جميع المواصلات متوفرة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات لهم: «السنة دي الانتخابات منظمة جدا والتسهيلات والإجراءات متوفرة كلها، وفي عدد كبير جدا من الأفراد ولازم ننزل ندلي بصوتنا وندعم رجل المرحلة المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة».

يحرص المهندس أحمد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ عام 2011: «أنا من سنة 2011 وأنا بقيت حريص على الانتخابات الرئاسية ولازم أنزل أشارك فيها.. بلدنا نستحق وريسنا يستحق أننا ننزل ننتخبه».