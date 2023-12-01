33 مسجدًا تشارك في برنامج «صحح قراءتك» ضمن برنامج ختم القرآن الكريم

انطلق برنامج ختم القرآن الكريم تلاوة تحت عنوان «صحح قراءتك»، أمس الخميس، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة.

تفاصيل البرنامج

وحول التفاصيل فقد انطلق البرنامج في ثلاثة وثلاثين مسجدًا، على النحو التالي:

بمديرية أوقاف القاهرة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه).

ومسجد الفتح، ومسجد فاطمة الزهراء (رضي الله عنها).

ومسجد البقلي بالمرج.

وفي مديرية أوقاف الجيزة مسجد خاتم المرسلين.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية مسجد شرق المدينة سيدي بشر بحري،.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية مسجد التوحيد البعالوة - بالتل الكبير.

وفي مديرية أوقاف أسوان مسجد الحاج / حسن بأسوان.

وفي مديرية أوقاف بني سويف بمسجد عمر بن عبدالعزيز.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية مسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء مسجد النصر - بشرق العريش.

وفي مديرية أوقاف مطروح بمسجد الزاوية الحمراء - بمدينة الحمام.

ومسجد المجمع الإسلامي – بالخارجة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد بمسجد المجمع الإسلامي – بالخارجة ومسجد التواب الرحيم – بالداخلة.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر بمسجد الميناء الكبير.

وفي مديرية أوقاف سوهاج مسجد الفرشوطي - بندر سوهاج.

وفي مديرية أوقاف المنوفية بمسجد أبو المكارم قبلي - شبين الكوم.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ بمسجد الكبير - أريمون.

وفي مديرية أوقاف القليوبية بمسجد الشامخية – بنها.

وفي مديرية أوقاف الفيوم بمسجد الوسطاني الكبير ومسجد دلائل الخيرات.

وفي مديرية أوقاف الغربية بالمسجد الأحمدي.

وفي مديرية أوقاف السويس بمسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف الأقصر بمسجد أسامة البكري.

وفي مديرية أوقاف الشرقية بمسجد المجيدي.

وفي مديرية أوقاف دمياط بمسجد الرحمة، وفي مديرية أوقاف بورسعيد بمسجد التوفيقي.

وفي مديرية أوقاف المنيا بمسجد أحمد الفولي.

وفي مديرية أوقاف قنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط مسجد الأبرار.

وفي مديرية أوقاف البحيرة مسجد التوبة.