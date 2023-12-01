«الأوقاف»: افتتاح 19 مسجدا في 9 محافظات اليوم

افتتحت مديريات الأوقاف في 9 محافظات اليوم الجمعة، 19 مسجدا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، بينها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و7 مساجد صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من المساجد منذ يناير الماضي 368 مسجدًا، بينها 281 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و87 مسجد صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه 11390 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و469 مليون جنيه.

وتضمنت المساجد الجديدة في المحافظات ما يلي:

مساجد الإحلال والتجديد

- مسجد العطاطوة بالرياينة بمدينة أرمنت بمديرية أوقاف الأقصر.

- مسجد الشيمي بقرية نيدة بمركز أخميم، بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد سيد المرسلين بقرية السمطا بمركز البلينا بمديرية أوقاف سوهاج.

- مسجد زون 9، الكائن بزون 9 الياسمين بكمبوند جاردينا سيتي بالقاهرة.

- مسجد أبو بكر الصديق بقرية ونا القس بالواسطى بمديرية أوقاف بني سويف.

- مسجد سيدنا يوسف بالعجارمة بغرب مطروح بمديرية أوقاف مطروح.

- مسجد الرحمن بعزبة الصيرفي بقرية قافلة بمدينة أبو حمص 8 بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد نجع الأرز بزاوية حمور بمركز الدلنجات بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد الثورة بكفر الدوار بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد زروق بعزبة زروق بقرية دروة بملوي بمديرية أوقاف المنيا.

-مسجد الأنوار المحمدية بعزبة وابور الضبع بملوي بمديرية أوقاف المنيا.

- مسجد القبلي شعيب بقرية إيبشادي بمدينة الشهداء بمديرية أوقاف المنوفية.

مساجد الصيانة بالمحافظات

- مسجد الرحمن بعزبة إسلام بإهناسيا الخضراء بمديرية أوقاف بني سويف.

- مسجد ناصر ببندر سنورس بمديرية أوقاف الفيوم.

- مسجد الرحمة القبلي بقرية القايات بالعدوة بمديرية أوقاف المنيا.

- مسجد الرحمة الدوار بكوم البركة بكفر الدوار بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي ببدر بمديرية أوقاف البحيرة.

- مسجد التقوى بغرب مطروح بمديرية أوقاف مطروح.

- مسجد التنعيم بغرب مطروح بمديرية أوقاف مطروح.