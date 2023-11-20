«أوقاف القاهرة»: العلم حياة القلوب يسهم في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي بمسجد الإحسان بالشروق في محافظة القاهرة، بعنوان «العلم النافع وأثره على العمل»، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

تفاصيل الأسبوع الدعوي

وقال الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن العلم حياة القلوب وتكمن أهميته في إنارة العقل البشري، وهداية الإنسان نحو طريق الخير والحق والصواب، والحد من مشكلات كثيرة تظهر في المجتمعات، كما بين أن العلم يُسهم في بناء مجتمعات قوية متماسكة ذات قدرة عظيمة على التكيف مع متطلبات الحياة كافة.

مكانة العلم في الإسلام

وأضاف أنه لشرف العلم وعظم مكانته قرنه الله بشهادته، وشهادة ملائكته فقال (سبحانه): "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"، مختتما حديثه بأن العلم أساس الحضارات المتقدمة، فلا تقوم الحضارات وتزدهر إلّا بالعلم.

وأكد الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام المراكز الثقافية، أن العلم هو المعرفة والإدراك، وبالعلم يَعلو قدْر الإنسان بين النَّاس، ويُصبح ذا مكانةٍ مرموقة بينهم، وإن كان أصغرهم سنًّا، أو أشدهم فقرًا.