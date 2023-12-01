تفاصيل فعاليات دوري «حياة كريمة» لكرة القدم الخماسي اليوم بالشرقية

بدأت فعاليات دوري حياة كريمة فى كرة القدم الخماسي داخل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ومدينة الحسينية، أحد المراكز التي تشهدها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال المرحلة الأولى داخل محافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

لقاءات تنافسية بين فرق دوري كرة القدم الخماسي

شهدت اللقاء منافسات قوية بين جميع الفرق وأسفرت نتائج اليوم فوز فريق الازدهار على الستين 2-0 وفوز فريق عرب سلامة على فريق القصبي 2-0 وفوز فريق خالد ابن الوليد على القصوى بركلات الترجيح، وفوز فريق الصالحية على فريق طارق بن زياد 2-1، بعدما شهدت المباريات منافسات قوية بين جميع الفرق.

450 مشاركا في دوري حياة كريمة

وأكد «عبدالعظيم» خلال كلمته على دور وزارة الشباب والرياضة فى تقديم العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف الي النهوض بالنشء والشباب واستغلال طاقاته لخدمة المجتمع فى مختلف المجالات ، معربا عن سعادته بمشاركة أكثر من 450 شابا في دوري حياة كريمة لكرة القدم الخماسي من أبناء مركز ومدينة الحسينية.

32 فردا ضمن الفريق

فيما أشار الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة إلى أن هذا الدوري في نسخته الحالية بمشاركة 32 فريقا من مختلف قرى مركز ومدينة الحسينية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع أبناء الحسينية.

وأكد الدكتور وائل فهمي مدير إدارة التنمية الرياضية أن هدف الدوري إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية ودعم حركة الرياضة بالقري التى لا يتوافر بها خدمات رياضية، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا رياضيا.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، إشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمي مدير إدارة التنمية الرياضية.