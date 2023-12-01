أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة في الأسواق.. اعرف الطن بكام

أكّد حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، استقرار أسعار الأرز الشعير عريض الحبة ورفيع الحبة، اليوم الجمعة، في الأسواق العامة والمتاجر.

وأشار عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن حركة بيع وتداول الأرز الشعير داخل الأسواق العامة والمتاجر، شهدت إقبالًا من المواطنين على الشراء، وَسَط وفرة كبيرة من المعروض، وذلك خلال موسم الحصاد من العام 2023.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأضاف أن أسعار الأرز الشعير، اليوم الجمعة، شهدت استقرارًا يصب بالنفع في المقام الأول على جموع المستهلكين في شتي محافظات الوجهين البحري والقبلي، وجاءت الأسعار كالآتي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم، عريض الحبة ليسجل عند 19 ألفًا و500 جنيه.

- استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، عند 19 ألف جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأوضح أنّ مصر لديها وفرة كبيرة من كميات الأرز الشعير بالأسواق العامة والمتاجر، بما يكفي احتياجات المستهلكين بالسوق المحلية، ويحقق فائض منه، لافتًا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ينتجان نحو 82% من إجمالي محصول الأرز المزروع في جميع المحافظات خلال العام 2023.