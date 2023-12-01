«تحالف الأحزاب» عن طوابير المصريين بالخارج للتصويت بالانتخابات: لبوا نداء بلدهم

قال تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الإقبال على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، جيدا للغاية فمنذ الساعات الأولى للانتخابات اصطف مواطنو الجالية المصرية أمام مباني السفارات المصرية رافعين أعلام مصر ليظهروا للعالم مدى حبهم لبلادهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح «مطر» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشهد الذي ظهر على الشاشات أمام العالم اليوم، واصطفاف أبنائنا في الخارج أمام صناديق الاقترع ليدلوا بأصواتهم يؤكد أن مصر في قلب كل مصري وتعيش في وجدانه، وأن المصري مهما بعد عن بلاده فهو قريب لها بالقلب ومستعد لتلبية ندائها في كل آن وكل لحظة.

فرصة للناخبين للتعرف على المرشحين

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: كما أن المجهودات التي بذلتها الحملات الانتخابية خلال الفترة الماضية للترويج لمرشحيها في الخارج على نطاق واسع، لم تقتصر على عواصم البلدان فقط، الأمر الذي أعطى الفرصة للناخبين في التعرف على المرشحين والتطلع على برامجهم الانتخابية.