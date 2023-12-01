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إقبال كثيف باليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024 في الرياض (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
03:36 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في الرياض

تصويت المصريين في الرياض

نشرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يتضمن فعاليات اليوم الأول لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في العاصمة السعودية الرياض.

ورصد الفيديو إقبال المصريين في السعودية على السفارة المصرية في الرياض، من أجل الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ووقوفهم في طوابير طويلة من أجل الاستحقاق الدستوري.

إقبال كثيف من المصريين في السعودية على التصويت

وبرزت قطاعات مختلفة من المواطنين بينهم الشباب والنساء وذوي الهمم الذين حضورا على كراسي متحركة من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

 

 

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بقلم ماريان سعيد

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