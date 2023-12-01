«حماة الوطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا ببورسعيد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظّم حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد مؤتمرا جماهيريا حاشدا ضم الآلاف من أبناء المحافظة وقيادات الحزب القيادات الدينية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

الأمين العام لحزب حماة الوطن: ندعم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي داخل مصر وخارجها

وقال اللواء طارق نصير الأمين العام بحزب حماة الوطن، إن الحزب يدعم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن حفلا حاشدا وضخما شهدته مدينة بورسعيد الباسلة وشعب بورسعيد.

أمين أمانة بوسعيد بحزب حماة الوطن: الحزب يدعم حلم الرئيس لمصر

ومن جهته، أكد المهندس محمد سلامة أمين أمانة بوسعيد بحزب حماة الوطن، أن الحزب لديه رسالة لشعب مصر ولشعب بورسعيد بصورة خاصة أن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رغبة من الحزب في تكملة المشوار الذي بدأه الرئيس والذي يحلم به لمصر.