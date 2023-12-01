أحمد بدير عن تصويته في الانتخابات الرئاسية بلبنان: المشاركة واجب وطني

أدلى الفنان أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية، خلال وجوده في لبنان، إذ حرص على المشاركة في العرس الديمقراطي، موضحًا أن المشاركة واجب وطني على كل مصري.

أحمد بدير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

قال أحمد بدير لـ«الوطن»، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، لا يمكن تغافله، وأدعو الشباب إلى ضرورة المشاركة، لاستكمال الإنجازات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد بدير في لبنان

يتواجد الفنان أحمد بدير في الخارج لتصوير أحد الأعمال الفنية، يأتي ذلك بعدما انتشرت أخبار تفيد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وقد خرج لينفي الأمر ويؤكد أنه بصحة جيدة.

ويشارك الفنان أحمد بدير في فيلم «الغربان»، وهو من بطولة الفنان عمرو سعد، حيث بدأ التحضيرات مؤخرًا، وعقد جلسات عمل مع المخرج ياسين حسن، قبل بدء تصوير العمل.

أبطال فيلم «الغربان»

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، بجانب عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، ودينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.