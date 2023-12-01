الرئيس السيسي: مصر مهدت الطريق لهدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر مهدت الطريق في COP27 إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة المناخ COP28: «وفي هذا الإطار اسمحو لي أن أعرب عن تقدريري لكم جميعا في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء ما يتعلق من نقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن التوصل لتوصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة».

وأكد السيسي: «نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث آلياته وأدواته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، وهذا يقود لضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفقا عليها حول تطوير كل عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص».