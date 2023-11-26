جهاز تنمية الثروة السمكية: التغيرات المناخية تؤثر على الإنتاج

قال الدكتور أحمد سني الدين، مدير عام المزارع بجهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية إن التغيرات المناخية تؤثر على جميع الكائنات الحية على سطح الأرض، ومن بينها الأسماك في البحار والمحيطات.

أضاف أن البحث العلمي يقع على عاتقه تأمين الحصول على الغذاء، لذا يقوم الباحثون في كل القطاعات المعنية بالعمل بجد في المعامل والمختبرات بالبحث عن أساليب تساهم في إيجاد طرق للتكيف مع التغيرات المناخية للحصول على الموارد الغذائية عن طريق القطاع الزراعي أو الثروة السمكية.

الحد من التكثيف العالي للأسماك في المزرعة

أضاف أن المرحلة الحالية من العام تسوجب اتباع عدد من النصائح الهامة حيث تشهد البلاد حالة من التقلبات المناخية، لذا فمن الضروري مراعاة الوقت السليم لتقديم الأعلاف للحد من التلوث الزائد في المياه، كذلك يجب الحد من التكثيف العالي للأسماك في المزرعة، ليقلل من مخاطر فقد كمية كبيرة من الانتاج الخاص بالمزرعة.

التغيرات المناخية

وأكد أن الأسماك من الكائنات التي تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية، وتعتبر من الكائنات ذوات الدم البارد، أي لا يوجد لديها درجة حرارة جسم ثابتة، لذا لا يوجد لديها القدرة علي تحمل التغييرات المناخية، وهو ما يستوجب التعامل معها بحرص شديد وعناية فائقة حتى لا يحدث نفوق في المزرعة.