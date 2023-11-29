خبير اقتصادي: التغيرات المناخية تؤثر على الاقتصاد العالمي

قال أحمد إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن التغيرات المناخية يكون لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي، حيث تشهد العديد من الدول ظواهر مناخية مثل الفيضانات وزيادة في درجة البرودة، تصل إلى حد التجمد في ظل أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تتعرض إلى ارتفاعاً هائلا في درجات الحرارة تلك الظواهر الطبيعية تؤثر عالمياً في نقص المحاصيل الزراعية وقلة توافر السلع.

أهمية تعدد مصادر الطاقة

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب وجود تعددية لمصادر الطاقة المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة أن العديد من الدول تستخدم الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، لذلك يمكن استخدام طاقة صديقة للبيئة وهذا ما تعمل به مصر الفترة الحالية من خلال إعمار الكباري الجديدة عن طريق الخلايا الشمسية الضوئية وذلك بغرض إنتاج طاقة شمسية تقوم بتشغيل الكباري الجديدة.

أهمية الوصول إلى 40% من مصادر الطاقة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تتمتع حاليا بـ20% من الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل أن هناك خطة للوصول إلى 40% خلال 3 سنوات بالنسبة لمصادر الطاقة، وبالتالي التنوع في مصادر الطاقة يقلل الضغط على الوقود الأحفوري والتلوث البيئي الناتج عنه، مما يعود على الاقتصاد بشكل إيجابي من خلال توافر الطاقة والدخول في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي توافر الطاقة الجديدة والمتجددة يسهم في توسع حجم المصانع مما يعني زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة والتصدير إلى الخارج.