برلماني: كلمة الرئيس السيسي بـ«cop28» دعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته

أكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عكست جهود الدولة المصرية خلال قمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ، لدعم مسار التحول الأخضر، وتخفيف الأثار عن الدول المتضررة من التغير المناخي.

ولفت إلى أن مصر استضافت مؤتمر (COP27) ممثلة عن قارة أفريقيا، وطوال فترة رئاستها، حرصت على أن تكون هذه الدورة ذات طابع أفريقي، وهو ما دفع أولويات وتطلعات دول القارة الأفريقية إلى أن تحتل الأولوية على أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ، وتمثل ذلك في تعبئة حزم تمويلية إضافية، للتخفيف من حدة التغيرات المناخية، أو للتكيف مع تداعياتها، أو لتعويض الخسائر والأضرار للدول الأفريقية.

دعوة للمجتمع الدولي

واعتبر «اللمعي»، أن تلك الجهود تكللت بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية، مشيرا إلى أنها مثلت دعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الدول النامية، لا سيما وأنها ليست المسئولة عن تلك الإشكالية، مشيرا إلى أنها رسمت خارطة طريق واضحة لدفع التحول الأخضر بضرورة توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره، مع تفادي الأفعال الأحادية، خاصة وأن العالم يتعامل مع كوارث مناخية تفوق قدرة كثير من الدول.

تداعيات التغيرات المناخية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي سلطت الضوء على انعقاد المؤتمر، على غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل الأمر أشد وطأة لذلك هناك أهمية للعمل المخلص على خروج مؤتمر cop28، منوها بأن التطلعات تتوجه لها للخروج بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة، وأن تكون خطوة ملموسة في المسار المنصف والعادل لحماية الكوكب من التداعيات الكارثية لتغير المناخ.