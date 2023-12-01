السيسي يوجه نداء عالميا لدعم الإمارات لخروج مؤتمر COP28 بنتائج تاريخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يؤمن بتحقيق أهداف الحد من التغيرات المناخية أمر ممكن إذا عمل الجميع معًا بروح التعاون والمشاركة.

وأضاف السيسي، في كلمته بقمة المناخ COP28: «أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحًا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة وأنني أتطلع بأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز؛ لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية، وفي الختام، أؤكد تجديد التزام مصر بمواجهة تخدي تغير المناخ».

وتابع: «وأوجه نداءً عالميا لجميع الأطراف لتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون على إنقاذ وحماية كوكب الأرض موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل».