رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي يوجه نداء عالميا لدعم الإمارات لخروج مؤتمر COP28 بنتائج تاريخية

كتب:

شريف سليمان
01:18 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يؤمن بتحقيق أهداف الحد من التغيرات المناخية أمر ممكن إذا عمل الجميع معًا بروح التعاون والمشاركة.

وأضاف السيسي، في كلمته بقمة المناخ COP28: «أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحًا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة وأنني أتطلع بأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز؛ لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية، وفي الختام، أؤكد تجديد التزام مصر بمواجهة تخدي تغير المناخ».

وتابع: «وأوجه نداءً عالميا لجميع الأطراف لتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون على إنقاذ وحماية كوكب الأرض موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: طموحون في إجراءاتنا للحد من تداعيات تغير المناخ

نص كلمة الرئيس السيسي في COP28: ننتظر تنفيذا متسارعا للتعهدات السابقة

السيسي: حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق مبادرات عدة لمواجهة تغير المناخ

السيسي يهنئ الإمارات برئاسة COP28: نثق بقدرتها على تحقيق أهداف القمة

«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين في لبنان للمشاركة بانتخابات الرئاسة

وفد من «مصر أكتوبر» يلتقي بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الغربية
بقلم شريف سليمان