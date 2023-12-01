«حماة الوطن» بالغربية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن بالغربية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بعنوان «فلاحي مصر تأييد السيسي»، شارك فيه اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد يحي أمين الحزب بالغربية ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأعضاء الحملة الرئاسية بالغربية، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الجمعيات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعي بالغربية، والآلاف من نقابات الفلاحيين على مستوى الجمهورية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الإنجازات والتنمية

وأكد الحضور في كلمتهم، أن الرئيس السيسي هو المرشح الرئاسي القادر على تولي منصب رئيس الجمهورية، وشهدت مصر على يده في الفترة الماضية إنجازات كبيرة وتنمية وتطوير في كل المجالات والقطاعات، واستطاعت مصر في عهده أن تعود إلى الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهم من كافة القطاعات.

وأوضحوا أن مصر استطاعت أن تفرض كلمتها على كل الدول في أزمة غزة وتحقيق الهدنة بين الطرفين، إلى جانب الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن.

أهمية المشاركة

وأكد الحضور أهمية المشاركة الانتخابية والوقوف أمام الصناديق واللجان وتوصيل رسالة للعالم أن الشعب المصري شعب يتمتع بالوعي السياسي وممارسة الحق الدستوري، وأيضًا وراء رئيسه وأنه شعب واعٍ في ممارسة حقوقه الدستورية.