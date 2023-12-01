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«المصريين الأحرار» ينظم جولة بأوتوبيس مكشوف بالأعلام وصور السيسي

كتب:

محمد أباظة
تصوير:

محمد ليل
05:21 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جولة حزب المصريين الأحرار

جولة حزب المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جولة بأوتوبيس مكشوف بالأعلام المصرية وصور المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، دعما له في الانتخابات الرئاسية 2024.

وطافت الجولة أنحاء محافظة الجيزة والمناطق المحيطة بها، وسط أغاني وطنية وأعلام وزعوها على المواطنين، ضمن فعاليات حزب المصريين الأحرار؛ لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

جولة حزب المصريين الأحرار

وخرجت جولة حزب المصريين الأحرار بالأوتوبيس المكشوف من ميدان الجيزة، وتحركت إلى منطقة الدقي والمهندسين، وعدد من المناطق التابعة لمحافظة الجيزة.

الانتخابات الرئاسية

وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أعمالها لمتابعة أول أيام الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية بدول الخارج، في ضوء المتابعة الدائمة من خلال ممثلي الحزب بكافة الدول والمتابعة الدورية والدائمة مع عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مقار البعثات الدبلوماسية توافد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم وحرص الكثيرين علي رفع اعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وترديد النشيد الوطني ودعم وتأييد الرئيس السيسي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.