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«حملة السيسي» تستعرض لقطات من مشاركة المصريين بروسيا في الانتخابات

كتب:

محمد سعيد الشماع
05:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
مشاركة المصريين في روسيا بالانتخابات الرئاسية

مشاركة المصريين في روسيا بالانتخابات الرئاسية

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من مشاركة فعّالة من أبناء الجالية المصرية في روسيا بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: يمكنكم أيضا مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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