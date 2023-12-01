محافظ القليوبية يتفقد منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة في شبرا وبنها

استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية التي أنشأتها المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا

وخلال جولة اليوم الجمعة بدأ المحافظ بمدينة شبرا الخيمة، حيث تفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة الذي تم افتتاحه مؤخرًا، ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار مبادرة «محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار»، وتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد المحافظ عددا من الهايبرات بشارع 15 مايو، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار ومسطرد، ثم اختتم المحافظ الجولة بتفقد سوبرماركت ببنها.

أسعار جميع المنتجات بالمعرض

وتجول محافظ القليوبية في تلك المجمعات، واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسؤولي المعارض عن عرض أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل السكر، الذي يتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيها للكيلو، والأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

والتقى «الهجان»، بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار، كما استمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين، مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، والتنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

وأكد محافظ القليوبية أن إجمالي عدد من المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذاً جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذاً ثابتاً ومتنقل تحيا مصر، بالإضافة إلى 49 منفذاً أهلياً تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية