«النقل»: مؤشر الأداء اللوجستي لمصر يقفز 11 مركزا عام 2023

أكدت مصر، في الدورة 33 لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية «IMO» بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، التزامها بالعمل في المنظمة جنبًا إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، ألا وهو «ملاحة آمنة في بحار نظيفة».

مصر أقدم الدول البحرية في العالم

وأوضح تقرير صادر عن وزارة النقل أن مصر أشارت في كلمتها إلى أنّها من أقدم الدول البحرية في العالم، حيث اهتم المصري القديم بالملاحة منذ خمسة آلاف عام قبل الميلاد.

وتمتد حدود مصر الساحلية على البحر المتوسط لحوالي 100 كم، وتمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى 2000 كم، ويتصل البحران من خلال قناة السويس، التي تعد من أهم الممرات البحرية في العالم.

مؤشر الأداء اللوجستي لمصر يقفز 11 مركزًا

وأضافت مصر أن لها أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري، حيث تضم 55 ميناء بحري، وتشهد كافة الموانئ المصرية حاليًا عمليات تطوير شاملة، وكان نتيجة ذلك ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز 11 مركزًا عام 2023 مقارنة بعام 2018.

وأشارت مصر إلى أنها عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عامًا، وتحرص على الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح.