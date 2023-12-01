اتحاد عمال مصر: العاملون بالخارج حريصون على المشاركة في الانتخابات

حرص العاملون بشركة صان مصر ببغداد بالعراق على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوجه العاملون بالمشروعات الجارية ببغداد بالعراق إلى مقر اللجنة التي جهزتها الهيئة العليا للانتخابات بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

كما شارك العاملون المصريون بشركة بتروجت، بدول السعودية والعراق والإمارات، في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال التوجه إلى مقر اللجنة التي جهزتها الهيئة العليا للانتخابات بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

رسالة أبناء الجالية المصرية

ودعا محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أبناء الجالية المصرية في جميع الدول، الذهاب لصناديق الاقتراع، حتى تصل رسالة قوية للعالم أجمع أن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج، حريصون على المصالح العليا للوطن.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وفي سياق متصل، قال هشام المهيري رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد يباشر مشاركة العمال المصريين في الخارج سواء الدول العربية أو الأوروبية، وذلك من خلال متابعة التسهيلات لمشاركة العمال المصريين بالانتخابات الرئاسية في الخارج، موضحا أن ذلك يأتي من منطلق دورهم الوطني تجاه وطنهم وممارسة حقهم الدستوري، مشيرا إلى أنّ الفعاليات التي قامت بها مختلف النقابات لحث العمال على النزول والمشاركة.