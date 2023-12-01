لقطات من بدء توافد المصريين على قنصلية مونتريال للإدلاء بأصواتهم (صور)

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من بدء توافد الجالية المصرية بكندا في قنصلية مونتريال؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»: «يمكنكم أيضًا مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024، عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩».

ويذكر أنّ تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.