«اتحاد المصريين بالخارج»: الناخبون بالسعودية ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن

قال المستشار ميشيل فرج، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن المملكة العربية السعودية يقيم بها أكبر جالية مصرية، وشهدت اليوم عرسا انتخابيا وملحمة وطنية بمعنى الكلمة، وضرب المصريون هناك المثل والقدوة في حب الوطن الكبير والقيادة السياسية، وخرج عن بكرة أبيه بعد صلاة الفجر مباشرة.

صفوف طويلة من الناخبين

وأضاف «فرج»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أنه بالرغم من أن أبواب السفارة تفتح من الساعة 9 صباحا، إلا أنه قبل هذا الموعد كانت الصفوف موجودة بنظام على السفارة من الفئات كلها سواء الكبار أو الصغار أو السيدات، كما أن الأسرة كانت حريصة على اصطحاب أطفالها للمشاركة في هذا العرس الانتخابي.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا للمصريين على الانتخابات في السفارة المصرية بالبحرين، خاصة أن هناك وجود مصري كبير هناك، كما شهدت السفارة في الكويت إقبالا كبيرا من المواطنين على الانتخابات.

مكاتب في كل أنحاء العالم

ولفت أن اتحاد العام المصريين بالخارج له مندوبون ومكاتب في كل أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرت اجتماعات للتحضير للانتخابات.