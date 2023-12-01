رفع أكثر من 7 آلاف طن قمامة ومخلفات في الإسماعيلية خلال أسبوع

أعلنت محافظة الإسماعيلية رفع أكثر من 7 آلاف طن من الشوارع والميادين لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، مع تكثيف الجهود في المراكز والأحياء، لرفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملة انطلقت على مدار الشهر الماضي منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، ونجحت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7 آلاف و486 طنا خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى نهاية الشهر.

رفع 1410 أطنان في مركز الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي أنه في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 110 أطنان، فيما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 630 طن، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 340 طن.

وفي قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 100 طن، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي 120 طن، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1410 أطنان من القمامة والمواد الصلبة.

حملات مكثفة في مدينة الإسماعيلية

وفي مدينة الإسماعيلية، نجحت الوحدة المحلية بحي أول في رفع حوالي 1045 طنا قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1187 طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1212 طنا.

تكثيف الحملات في مراكز الإسماعيلية

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 134 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، فيما نجح مركز ومدينة القنطرة شرق برفع حمولات قدرها 538 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 740 طنا من المدينة وتوابعها، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 600 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها. وفي مدينة أبوصوير تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 602 طن من المدينة والقرى وتوابعها.