السفير المصري لدى النمسا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مقطع فيديو للحظة إدلاء السفير محمد الملا السفير المصري لدى النمسا، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي بدأت اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام للمصريين المقيمين بالخارج، على أن تقام في اليوم العاشر من ديسمبر الجاري ولمدة 3 أيام.

وفتحت سفارة مصر في فيينا الباب أمام أبناء الجالية المصرية في النمسا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، فى أول أيام تصويت المصريين في الخارج، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

يحق لكل مصري متواجد خارج مصر الإدلاء بصوته في الانتخابات

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخابات إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، إذ تجرى الانتخابات في الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.