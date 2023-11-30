تعرف على أول دولة تنطلق بها انتخابات الرئاسة 2024.. تبدأ خلال ساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر في مختلف دول العالم، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق توقيت كل دولة.

وبدأت فترة الصمت الانتخابي أمس في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، وقبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة حول العالم.

أول دولة تبدأ بها انتخابات الرئاسة 2024

ومن المنتظر أن تكون نيوزيلندا الدولة الأولى التي تبدأ بها الانتخابات الرئاسية، حيث ستبدأ الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا، حيث تسبقنا بـ11 ساعة فرق توقيت.

مواعيد عمليات الاقتراع يوميا

وحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تُقام الانتخابات على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر، على أن تبدأ الانتخابات يوميا في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتغلق أبوابها يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً.