في عيد ميلاد يحيى خليل.. 10 معلومات عن رائد الجاز المصري وصاحب «حكاوي القهاوي»

يحتفل اليوم الموسيقار المصري يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي، بعيد ميلاده الـ 79، بعدما صنع تاريخًا مشرفًا وساهم في إثراء الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الإبداعية.

نشأة الموسيقار المصري يحيى خليل

ولد خليل في القاهرة عام 1943، وبدأ مسيرته الموسيقية في سن مبكرة، وكان يعزف على كل ما يصادفه ويقع تحت يديه من مقاعد وطاولات وأدوات مطبخ، ويصنع من طرقه عليها موسيقى جميلة.

ودرس يحيى خليل الجاز في الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة خمس سنوات، وبعد الدراسة استمر في الخارج لمدة 15 عامًا لدراسة الجاز كي يتعلم كل ما يخصه.

سيرة ومسيرة يحيى خليل

وعاد الموسيقار الموهوب إلى مصر في عام 1974، وساهم في إنشاء فرقة «كايروجاز كوارتيت»، التي حققت نجاحات كبيرة في مصر والعالم العربي.

واشتهر خليل بمزجه بين الموسيقى الشرقية والغربية، حيث كان يقدم موسيقى الجاز بأسلوب مصري أصيل.

أشهر أعمال صاحب حكاوي القهاوي

ومن أشهر أعمال يحيى خليل، موسيقى برنامج «حكاوي القهاوي» الذي اشتهر بتقديمها، كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها مهرجان بيت أون BEATON لموسيقى الجاز في إيطاليا عام 2015.

ويعتبر خليل عم الفنانة أمينة خليل، إذ إن والدها هو الموسيقار فاروق خليل.