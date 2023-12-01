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أحد القضاة يساعد مسنة على التصويت بالانتخابات الرئاسية في دبي

كتب:

محمد عزالدين
06:23 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
السيدة في القنصلية المصرية بدبي

السيدة في القنصلية المصرية بدبي

عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو يُظهر خروج أحد القضاة لجنة قنصلية بدبي لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت لها.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجَد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

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بقلم محمد عزالدين