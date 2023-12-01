حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي وفدا من نقابة العاملين بجامعة أسيوط

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بأسيوط، وفدا من نقابة العاملين بجامعة أسيوط، بحضور أعضاء الحملة الرسمية بمحافظة أسيوط، الدكتور شحاتة غريب عضو هيئة مكتب الحملة بأسيوط، والنائب مصطفى بدران، النائب ياسر عمر، والأستاذ أحمد حافظ، والأستاذ محمد كمال أبو حطب، والدكتور مايكل عادل عطالله، والمهندس مينا إبراهم حنا،الدكتور شريف عبد الواحد.

مقترحات أعضاء نقابة العاملين

وفي بداية اللقاء رحب أعضاء الحملة بوفد نقابة العاملين بالجامعة، مؤكدين الدعم الكامل للمرشح الرئاسي وأن الدولة المصرية، تولى اهتماما غير مسبوق، بالعاملين بمختلف القطاعات.

واستمع أعضاء الحملة لمقترحات الوفد الممثل لنقابة العاملين بجامعة أسيوط وعرض مشاكلهم وأهمها الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين التي لم تنفذ جامعة أسيوط بالرغم من تنفيذها في جامعات أخرى والـ 200%والحوافز.

لقاءات مختلفة

فيما تواصل الحملة عملها، بعقد لقاءات مختلفة مع كل القطاعات بالمحافظة ومراكزها فيما وتنظيم لقاءات مع كافة أطياف المجتمع، وتجوب الحملة الشوارع والقرى والمراكز، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية.

ممارسة الحق الدستوري

وأضاف أعضاء الحملة، أن مصر تشهد حرب شرسة لهدم الوعي لدى المواطنين من خلال مواقع التواصل وقنوات التخريب ونحن أمام تحدٍ جديد وقوي لوعي المواطن ومن أجل هذا نرفع شعار «انزل شارك.. مارس حقك الدستوري»، لتكون رسالة قوية للعالم أجمع وإفشال أية مخططات.