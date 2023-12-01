الأرصاد تحذر سكان 9 محافظات من طقس غدا.. ظاهرة جوية تحجب الرؤية

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الصعيد، وسط تحذيرات أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد أيضا 9 محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الفيوم، المنيا، » تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات للمواطنين بهذه المحافظات نظراً لوجود الأتربة العالقة لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

الظواهر الجوية في طقس غداً

وتشهد جميع المحافظات غداً السبت طقس مشمس نهاراً فيما عدا محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية يسود طقس غائم جزئيا، وعن درجات الحرارة في المحافظات سجلت أقصى درجة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد إذ بلغت 29 درجة، وسجلت أقل درجة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 23 درجة.

الرياح تسجل 32 كيلو متر في الساعة

وعن سرعة الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات القاهرة الكبرى وسجلت 32 كيلو متر في الساعة وسجلت أقل سرعة الرياح في محافظات جنوب الصعيد وبلغت 24 كيلو مترا في الساعة، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر