حالة الطقس غدا في المحافظات.. برودة شديدة وظاهرتان مؤثرتان

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة وبعد غدٍ السبت في المحافظات، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تسيطر ظاهرتين جويتين مؤثرتين، وهما كثافة الشبورة المائية على العديد من الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على عدة مناطق، مع برودة الجو مساءً وخلال الصباح الباكر، حسب ما أوردت هيئة الأرصاد الجوية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدًا في جميع المحافظات، إلى جانب الظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غدًا تتضمن طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، خصوصًا محافظات شمال الصعيد، التي تسجل درجة حرارة صغرى أقل من 10 درجات.

درجات الحرارة غدًا في مصر

وفيما يخص درجات الحرارة غدًا الجمعة في محافظات مصر، فإنّها كما يلي.

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة الصغرى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

حالة الشبورة على الطرق السريعة

وحسب الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الشبورة على الطرق تتضمن كثافة الشبورة المائية بدءًا من الفجر وحتى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وويتوقع خبراء الأرصاد، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشير توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة بدءًا من الأحد وحتى الأربعاء، إلى وقوع شبورة مائية وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من حلايب وشلاتين، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.