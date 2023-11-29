«المستقلين الجدد»: تمديد الهدنة في غزة جاء بفضل جهود مصر

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ تمديد الهدنة، هو إحدى نجاحات الموقف المصري والدولة المصرية، التي كانت شريكًا رئيسًا، وتؤدي الدور المهم في الهدنة الأولى.

وأضاف «عناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الجهد المصري لاحتواء أزمة غزة منذ اندلاعها في 7 من أكتوبر الماضي، هو نجاح متواصل، تؤكده تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنّ هناك شراكة وتوافق ومحاولة وساطة مع مصر وقطر لمد الهدنة.

تمديد الهدنة في غزة

وأكّد رئيس حزب المستقلين الجدد، أنّ نجاح تمديد الهدنة يحسب للسياسة المصرية في تناول القضية الفلسطينية، كأحد أهم الملفات للأمن القومي المصري.

وكان حزب المستقلين الجدد، قد أدان استمرار القصف الوحشي على سكان قطاع غزة، في ظل عجز دُوَليّ واضح عن قدرة المجتمع الدولي في اتخاذ موقفًا؛ لإنهاء الاعتداء الوحشي على غزة.

وأشاد الحزب بموقف القيادة السياسية المصرية بالثبات على الموقف الداعم للقضية والشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، فضلًا عن جاهزية الفرق الطبية المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني المعتدي عليهم، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.