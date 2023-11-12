طفل فلسطيني محارب للسرطان يتوقع فوز الزمالك بكأس مصر.. و«زيزو» يفاجئه برسالة مصورة

قال «فراس»، محارب سرطان فلسطيني يتلقى العلاج في مصر، إنه يلقب بـ«زعيم الزمالكاوية الفلسطيني»، قائلا إنه يحب نادي الزمالك، وشاهد مباراة الزمالك وبيراميدز مؤخرا، وأداء الزمالك كان جيدا، متوقعا أن يفوز الزمالك بكأس مصر أمام النادي الأهلي.

«فراس» يشجع الزمالك ويرتدي تي شيرت زيزو

وأضاف «فراس»، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه يحب من لاعبي نادي الزمالك «زيزو»، حيث إنه يرتدي تي شيرت عليه رقم اللاعب.

رسالة من زيزو للطفل الفلسطيني

وفاجأ أحمد فايق الطفل «فراس» بأنه يحمل رسالة مصورة من لاعب الزمالك «زيزو»، حيث قال فيها: «ألف سلامة عليك يا بطل، شد حيلك، وإن شاء الله تبقى كويس، وربنا يرحم أهلك ويصبرك، ويرحم كل شهداء غزة، مصر كلها معاك وأنا أول واحد ولو احتجت حاجة أنا هكون موجود، وهشوفك قريب بإذن الله، لأني بحبك زي ما بتحبني».