رئيس المنظمة المصرية الألمانية: حضور عدد كبير من الناخبين إلى القنصلية قبل فتح باب الاقتراع

قال المهندس ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إنه في الثامنة والنصف كان متواجدًا وزوجته أمام القنصلية العامة بمدينة فرانكفورت يحلمون الأعلام واللافتات الخاصة بمرشحهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أنه في التاسعة إلا ربع، حضر بعض المواطنين الراغبين في أن يكونوا أول المصوتين في الانتخابات، مشيرًا إلى أنها سابقة لم تحدث من قبل.

مفاجآت في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة

وتابع: «دي سابقة لم تحدث من قبل أن الناس تكون موجودة قبل القنصلية ما تفتح أبوابها بربع ساعة، وإحنا في منافسة شريفة تدل على الحس الوطني للمصريين في الخارج».

وأكمل: «ولسه فيه مفاجآت هنشوفها بكره وبعده، ومتوقع أننا نكون أكثر من 2015، والناخبين أعدادهم ستفوق بكثير لأننا شغالين من 6 أكتوبر في أول اجتماع للجاليات المصرية، والتنسيق مع السفارة المصرية والقنصليات المصرية بخصوص وجوب مثول كل الناخبين للمشاركة في الانتخابات».