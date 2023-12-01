بدء إنشاء كوبري مشاة بقرية «بلقطر الشرقية» في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية، والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

بدء التنفيذ في كوبري بلقطر الشرقية

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ كوبري مشاة بقرية بلقطر الشرقية بأبو حمص، استجابة لطلبات المواطنين ولتيسير تنقلاتهم خصوصا أطفال المدارس الذين يتحملون مشقة كبيرة أثناء ذاهبهم إلى مدارسهم حيث سيؤدى كوبري المشاة إلى راحتهم وتوفير الوقت.

يأتي تنفيذ كوبري بلقطر الشرقية في أبو حمص في إطار اهتمام محافظة البحيرة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع.

سرعة اتخاذ القرارات المناسبة

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتوفير حياة كريمة لهم طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية