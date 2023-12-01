إزالة 203 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع بالإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في قرى ومراكز الإسماعيلية حملات مكبرة على مدار الأسبوع الماضي، استهدفت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

حملات مستمرة لإزالة التعديات

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن الحملات مستمرة على مدار شهر ديسمبر لإزالة أي تعديات يتم رصدها من خلال الوحدات المحلية، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأضاف اللواء شريف فهمي بشارة في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مستمر وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

بشارة: لن نسمح باي تعدي جديد على الأراضي الزراعية

وقال اللواء شريف بشارة، إنه يتم رصد أي مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وتابع أنه وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

وأكد «بشارة» أنه تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.