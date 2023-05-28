بدرية طلبة تعلن وفاة ابن عمتها: «ربنا يصبرنا على فراقك»

نعت الفنانة بدرية طلبة ابن عمتها، عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ووصفته بأنّه بمثابة شقيقها الذي تبكي على فراقه.

بدرية طلبة تنعى ابن عمتها بكلمات مؤثرة

ونشرت بدرية طلبة، صورة ابن عمتها الراحل، عبر «إنستجرام»، معلنة خبر وفاته: «أخويا وابن عمتي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك».

لم تعلن موعد ومكان الجنازة والعزاء

واكتفت بدرية طلبة بهذه الكلمات، دون الكشف على أي تفاصيل بأسباب الوفاة، أو أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان الجنازة والعزاء.