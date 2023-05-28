رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بدرية طلبة تعلن وفاة ابن عمتها: «ربنا يصبرنا على فراقك»

كتب:

هبة أمين
03:18 م | الأحد 28 مايو 2023
بدرية طلبة

بدرية طلبة

نعت الفنانة بدرية طلبة ابن عمتها، عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ووصفته بأنّه بمثابة شقيقها الذي تبكي على فراقه.

بدرية طلبة تنعى ابن عمتها بكلمات مؤثرة

ونشرت بدرية طلبة، صورة ابن عمتها الراحل، عبر «إنستجرام»، معلنة خبر وفاته: «أخويا وابن عمتي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك».

لم تعلن موعد ومكان الجنازة والعزاء

واكتفت بدرية طلبة بهذه الكلمات، دون الكشف على أي تفاصيل بأسباب الوفاة، أو أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان الجنازة والعزاء.

اقرأ المزيد:

بدرية طلبة تكشف كواليس الظهور الأول لجورج وسوف بعد وفاة نجله

تكريم بدرية طلبة وحجاج عبد العظيم بمهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح

بدرية طلبة توجه رسالة خاصة للمسيئين إليها: شكرا لكم أيها الأشرار

القصة الكاملة لاختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة

بدرية طلبة: «صالحت أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز على بعض.. وبينا عيش وملح»

بدرية طلبة: تلقيت تهديدا بالقتل بسبب منشور محاولة اختطاف ابنة شقيقي

بدرية طلبة تعلق على مزاعم اختطاف ابنة شقيقها: «مقولتش إنها اتخدرت»

بدرية طلبة توضح سبب حذفها منشور محاولة خطف ابنة شقيقها: «التعليقات بايخة»
بقلم هبة أمين