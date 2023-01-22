بدرية طلبة تكشف كواليس الظهور الأول لجورج وسوف بعد وفاة نجله

كشفت الفنانة بدرية طلبة، كواليس أول ظهور للفنان السوري جورج وسوف بمدينة الرياض السعودية، بعد وفاة نجله وديع، وذلك في صورة متداولة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس صورة جورج وسوف وبدرية طلبة

وكتبت بدرية طلبة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نجم بحجم أستاذ چورچ لو كان في الحفلة كان أتعرف وأتشاف مع كل الموجودين، مش أنا بس كان حيبقي حدث كبير مُعلن للكل مش حيداري الصورة دي بالصدفة في مكان غير مكان الحفلة أصلا، وكرم أخلاق منه في ظروفه النفسيه دى أنه يوافق يتصور معايا ويراضيني».

مرور جورج وسوف بحالة نفسية سيئة

وفي سياق آخر، تداولت خلال الأيام القليلة الماضية، بعض الأنباء التي تفيد بأن الفنان جورج وسوف يفكر في اعتزال الفن، بسبب الحالة النفسية التي يمر بها بعد وفاة نجله، وهو الأمر الذي نفته مديرة أعماله مايا مطر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، مؤكدة أن أبو وديع يعيش حالة من الحزن الكبير جراء فقدان نجله.