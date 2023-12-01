فنانون يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالخارج.. أشرف عبد الباقي وأيتن عامر أبرزهم

شهدت كافة دول العالم اليوم الجمعة، انطلاق اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في الخارج، حسب توقيت كل دولة، وشهدت السفارات حشودا كبيرة من المواطنين.

أحمد بدير يدلي بصوته

تسابق الفنانون في الخارج على الذهاب للسفارات من أجل المشاركة في العرس الانتخابي، وأبرزهم أحمد بدير الذي أدلى بصوته في بيروت، وقال لــ«الوطن» إن المشاركة واجب وطني على كل المصريين سواء داخل أو خارج مصر.

أيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات

وأكبر تواجد للفنانين في الانتخابات خارج مصر كان في السعودية، وأبرزهم أيتن عامر، التي قالت لــ«الوطن» إنها تتواجد في السعودية بسبب ارتباطات عمل، واستغلت الفرصة كي تشارك في الانتخابات، فصوتها أمانة ويجب أن تشارك وتدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات، كون الصوت مسؤولية.

وشارك أيضا بالتصويت في الخارج بالسعودية، كل من نجوم الفن محمد دياب، أشرف عبد الباقي، ميريهان حسين، الشاعر الغنائي خالد تاج الدين والمخرجة بتول عرفة، إضافة إلى الفنانة بدرية طلبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.