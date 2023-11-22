نجوم الفن يدعمون أيتن عامر بعد الرد على منتقدي ترويجها لأحدث أفلامها

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين مع فيديو الفنانة أيتن عامر، التي قررت الخروج للرد على الانتقادات التي وجهت لها بسبب نشرها صورة من كواليس فيلمها الجديد «بلوموندو»، الذي يعرض بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

نجوم الفن تتفاعل مع أيتن عامر

ومن أول داعمي الفنانة أيتن عامر، كانت الفنانة بدرية طلبة التي كتبت لها تعليقا على حسابها عبر «إنستجرام»: «حبيتي ربنا يحفظك»، وعلقت الإعلامية بسمة وهبة «شابوه أيتن»، وتفاعل كلٌ من الفنان دياب، والفنانة رانيا يوسف، والفنان محمود الليثي، وجومانا مراد، والفنان خالد أنور بالتفاعل مع الفيديو ودعمه بـ«لايك».

أيتن عامر تدعم القضية الفلسطينية

وأكدت أيتن عامر، في الفيديو أنها لم تنس القضية الفلسطينية، وأنها تتابعها منذ بداية الأزمة، لكنها لا تستطيع أن تتخلى عن عملها،«مش معنى إننا بنمارس حياتنا أننا نسينا القضية الأساسية التي نتحدث عنها جميعا، وأنا منذ شهر ونصف منذ بداية هذه الكارثة التي حدثت، وأنا بتكلم عنها لدرجة أن حسابي كان هيتقفل بسبب الحاجات التي أقوم بنشرها طوال الوقت».

وأضافت: «على قدر إيماننا بالقضية الفلسطينية ودعمنا لها، يصعب عليّا أن يعلن أحد فينا من الفنانين عن عمله ويهاجمه الناس ويقولون: أنت لست حاسس بالناس، بالطبع كلنا متأثرين، لكن ردود الأفعال تبدو غريبة لأن هذه وظيفتنا والإعلان عن أعمالنا جزء من عقودنا».