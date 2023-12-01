أيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالسعودية

أدلت الفنانة أيتن عامر، صباح اليوم الجمعة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم الجمعة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام تنتهي يوم الأحد.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية لتصويت المصريين في الخارج 137 لجنة، موزعة في مقرات البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويتم تصويت المصريين في الخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية، التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب فيه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أن الناخب يجب أن يقدم إثباتًا شخصيًا أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي.