المجلس القومي للإعاقة: خط ساخن مدعوم بالفيديو لتلقي شكاوى الانتخابات

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن المجلس حريص على متابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية خاصة في داخل مصر، وعلى أتم استعداد لمتابعة سير عملية التصويت، التي بدأت اليوم في الدول المختلفة.

عمل القومي للإعاقة على متابعة الانتخابات

وأوضحت كريم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمليات الرصد والمتابعة للقومي للإعاقة لعملية الانتخابات في تتم من خلال غرفة عمليات مركزية، والتي سوف تبدأ في مباشرة أعملها يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 من شهر ديسمبر الحالي.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن المجلس خصص خط ساخن من أجل تلقي أي شكاوى أو استفسارات حول طريقة إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية، هذا بالإضافة إلى اتاحة أرقام هاتف مدعومة بخاصية الفيديو كونفرانس بحيث إذا كانت المكالمة من أحد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مثلا، تتم الإجابة عن استفسارتهم من خلال لغة الإشارة هذا إلى جانب تلقي المجلس الشكاوى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عبر منصات التواصل الاحاماعي المختلفة.

متابعة الانتخابات للمصريين بالخارج

وأشارت إلى أن المجلس يتابع سير عملية تصويت المواطنين في الخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومستعد لمتابعة الانتخابات في الداخل من خلال لجان منتشرة في العديد من محافظات الجمهورية.