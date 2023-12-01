«القومي للإعاقة»: إجراءات تصويت الأشخاص ذوي الهمم في الخارج ميسرة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في لجان تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، ميسرة ودامجة.

مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 هذه المرة تؤكد أنه لا أحد يتخلف عن الركب، وهو ما حدث من تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بروتوكول التعاون الثلاثي فيما بينهم مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي بموجبه تم وضع عدد من الإجراءات والتيسيرات على الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية اقتراعهم، ومشاركتهم الفعالة والميسرة في العملية الانتخابية.

وتشهد لجان التصويت بالخارج ولأول مرة اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، هذا بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الإرشادي المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع، ومن ناحية أخرى توفير الإتاحة اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم.

حملات توعية بمشاركة ذوي الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انطلاق حملات توعوية مكثفة في الداخل والخارج بأهمية وقيمة المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 وبناء مستقبل بلدهم من خلال مبادرة المجلس التي حملت عنوان «صوتك حقك»، خاصة أن مشاركتهم الإيجابية أو الإدلاء بأصواتهم يساهم في استمرار خطط التنمية التي شهدتها الجمهورية الجمهورية، ويستكمل مسيرة بناء البيئة التشريعية والقانونية والخدمية والتوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بدأت منذ 10 سنوات، وبات الأشخاص ذوي الإعاقة يحصدون نتائجها على المستويات.